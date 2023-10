Kräfte glaubten an Autounfall Streitendes Pärchen löst Unfall-Funktion des Handys aus – Klever Feuerwehr im Großeinsatz

Kleve · So einen Einsatz erleben die Feuerwehrkräfte in Kleve auch nicht alle Tage: Mit 45 Kräften rückten sie aus, rechneten mit einem schweren Verkehrsunfall. Was sie fanden: Ein streitendes Paar und ein kaputtes Handy.

09.10.2023, 13:11 Uhr

Das Handy wurde auf den Boden geworfen - und löste seine Alarmfunktion aus (Symbolfoto). Foto: Feuerwehr Kleve

Einen kuriosen Einsatz hatte die Feuerwehr Kleve am Abend des 1. Oktober gegen 18.15 Uhr: Wie die Einsatzkräfte am Montag berichteten, war an jenem Sonntag bei der Leitstelle der automatische Notruf eines Mobiltelefons eingegangen, der auf einen Verkehrsunfall mit hoher Aufprallgeschwindigkeit hindeutete. Die Notrufe werden bisweilen dank einer Handy-Funktion abgeschickt, die Menschen nach einem Unfall helfen soll. Bei der kurzen Telefonverbindung war nur das Weinen einer Person zu hören. Die Unfallstelle sollte in der Nähe der Kreuzung Emmericher Straße/Oraniendeich, also südlich der Emmericher Rheinbrücke sein. Da bei einem Rückrufversuch kein Kontakt zu der mutmaßlich verunfallten Person aufgebaut werden konnte, wurde die Feuerwehr Kleve zu einem Verkehrsunfall mit Verdacht auf eine eingeklemmte Person alarmiert. Es rückten der Löschzug Kellen, der Löschzug Rindern und der Löschzug Nord-Ost (Griethausen, Schenkenschanz und Warbeyen) aus. Vor Ort konnte fanden die Einsatzkräfte dann aber keinen schweren Verkehrsunfall. Es stellte sich vielmehr heraus, dass sich ein Pärchen am Rhein gestritten hatte und einer der beiden Streithähne das Mobiltelefon heftig auf den Boden geworfen hatte. Beim Aufprall des Telefons hatte der Aufprallsensor die hohe Beschleunigung registriert und einen automatischen Notruf abgesetzt. Die rund 45 Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz abbrechen.

(lukra)