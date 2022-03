Kleve : GeWoGe-Pläne am Schweinemarkt in der Diskussion

GeWoGe-Pläne am Schweinemarkt in der Diskussion

Am Schweinemarkt will die GeWoGe Wohnungen bauen. Foto: Markus van Offern (mvo)

KLEVE Die Offenen Klever forderten einen Bebauungsplan für den Bereich, der klare Vorschriften mache. Doch der Antrag wurde im Bauausschuss mehrheitlich abgelehnt.

(mgr) Die öffentliche Vorstellung neuer Pläne für das Vorhaben der GeWoGe Wohnungsgesellschaft auf dem Schweinemarkt in Kleve steht noch aus – dennoch wird das Vorhaben weiter kontrovers diskutiert. Das machte die Auseinandersetzung um einen Antrag der Offenen Klever (OK) im Bauausschuss für den Bereich Regenbogen, Schulgasse, Schweinemarkt deutlich. Anne Fuchs als Antragstellerin befand, dass die Pläne den Rahmen dort sprengen und man einen Bebauungsplan brauche, der klare Vorschriften mache. Denn das, was die GeWoGe, an der die Stadt die Mehrheit halte, vorgelegt habe, sei nicht zufriedenstellend, sie vermisse einen Wettbewerb. „Wir brauchen da oben an der exponierten Stelle etwas, auf das wir stolz sein können“, sagte Fuchs.

Dass sie in ihrem Antrag keinerlei Bespiele hinzugefügt habe, die aufzeigen, in welche Richtung denn der von ihr geforderte Bebauungsplan gehen solle, wurde von anderen Fraktionen kritisiert. Joseph Gietemann (SPD) plädierte nochmals dafür, hier Grundlagen zu schaffen, damit die GeWoGe endlich bauen könne. „Wir haben schon öfter über das Projekt gesprochen – im übrigen hat die GeWoGe schon viel Geld in die Planung und in die Änderungen gesteckt. Da tragen wir eine Verantwortung für das Stacksäckel“, sagt Gietemann. Er habe den Eindruck, die OK wolle das Vorhaben mit einem Bebauungsplan eher verhindern. Daniel Rütter (FDP) erinnerte daran, dass alle den ersten Plan sehr kritisch gesehen haben, er aber davon ausgehe, dass sich bei den Änderungen deutlich etwas getan habe. Hedwig Meyer-Wilmes erklärte für die Grünen, dass man auch einen Wettbewerb begrüßt hätte – aber jetzt sei es dafür leider zu spät. „Die Vorgeschichte ist nicht gut gelaufen, dieser Prozess um den Schweinemarkt macht einen nicht glücklich“, sagt sie. Sie hoffe, dass die Verbesserungsvorschläge entsprechend ankommen. Immerhin seien, so die Grünen-Fraktions-Chefin, 400.000 Euro für die kritisierte Planung und nochmals 40.000 Euro für die Änderungen ausgegeben worden.