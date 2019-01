Lehrschwimmbecken in Marienschule: „Kinder müssen schwimmen können“

Lehrschwimmbecken in Marienschule

Kleve Die Verwaltung der Stadt Kleve möchte das Lehrschwimmbecken an der Marienschule in Materborn schließen. SPD-Fraktionschefin Petra Tekath fordert vehement den Erhalt des Schwimmbades für Grundschüler.

Generationen von kleinen Jungen und Mädchen haben hier die ersten Schwimmzüge gemacht. Haben gelernt, sich über Wasser zu halten, nicht wenige haben hier ihr Seepferdchen gemacht. Hier, im Lehrschwimmbecken an der Marienschule in Materborn. Das war Anlaufort für Grundschulkinder und Kurse für Kleinkinder, Schwimmen zu lernen. Doch die Verwaltung hat hinter das Schwimmbad an der Materborner Grundschule ein Fragezeichen gesetzt – „kann weg“, bedeutet das. Kann weg, wenn das neue Sternbuschbad fertig ist.