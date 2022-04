In Klever Gefängnis gestorben : Streit um Abschlussbericht zum Tod von Amad A.

Kleve Im September 2018 brach im Gefängnis von Kleve ein Feuer aus. Der in der brennenden Zelle Inhaftierte saß dort unschuldig, stellte sich heraus. Kurz darauf starb er. Nun hat der Untersuchungsausschuss seinen Abschlussbericht zum Fall Amad A. veröffentlicht - und der sorgt für Streit.

Um den Abschlussbericht des Landtags- Untersuchungsausschusses zum Tod des unschuldig inhaftierten Syrers Amad A. gibt es politischen Streit. Der 1450 Seiten starke Bericht war am Mittwoch nach dreieinhalbjähriger Aufklärungsarbeit veröffentlicht worden. SPD und Grüne gaben ein Sondervotum ab und distanzierten sich von dem Bericht.In diesem wird die Verwechslung des Syrers Amad A. mit einem per Haftbefehl gesuchten und ihm überhaupt nicht ähnlichen Afrikaner sowie seine anschließende Inhaftierung als Resultat „einer Vielzahl von individuellen Fehlern von Bediensteten der mit der Causa Amad A. befassten Behörden und Justizvollzugsanstalten“ gewertet.

Am 17. September 2018 kam es in der Zelle von Amad A. in Kleve zu einem vermutlich von ihm selbst gelegten Feuer. An den Folgen der dabei erlittenen Verletzungen starb der 26-Jährige am 29. September 2018.