Ärzte üben Kritik Streit über Kosten von Notdienstpraxis im Klever Krankenhaus

Ein Brief der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) sorgt bei Ärzten im Kreis Kleve für Verärgerung. In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, informiert die KV Nordrhein über eine Anpassung der Umlage für die Notdienstpraxis am St. Antonius Hospital. Weil die Betriebs- und Personalkosten gestiegen seien, reiche die bisherige Umlage von 144 Euro pro Quartal, die alle niedergelassenen Ärzte zahlen müssen, nicht mehr aus. So wird die Umlage von 144 auf 165 Euro je Arzt erhöht, zudem muss eine einmalige Zahlung in Höhe von 110 Euro je Arzt zur Rückführung des Defizits (derzeit 14.500 Euro) der vergangenen Quartale geleistet werden. Die Kosten für die Praxis liegen demnach bei 34.500 Euro, 30.000 Euro müssen von den Ärzten gezahlt werden, bislang bringen die aber nur 27.300 Euro auf.