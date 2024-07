Mehrere Festnahmen Streit in der Klever Drogenszene eskaliert – Großeinsatz am Bahnhof

Wie berichtet hatten die Grünen im Stadtrat unlängst vorgeschlagen, einen neuen Standort vor dem früheren Theodor-Brauer-Haus an der Briener Straße, also auf dem XOX-Gelände, zu prüfen. Das Berufsbildungszentrum befindet sich mittlerweile an der Riswicker Straße. Die Verwaltung versprach, sich mit der Idee auseinanderzusetzen. Zumal die Gruppe Drogenabhängiger in der Stadt präsenter wird. Sprachbarrieren, psychische Erkrankungen, Vandalismus – die Probleme wachsen. Nicht nur entlang der Gleise, sondern auch am Marktplatz Linde, am EOC, an den beiden städtischen Notunterkünften sowie im Prinz-Moritz-Park.