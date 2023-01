Kampf um mehr Gehalt Streikende Post-Mitarbeiter müssen Werksgelände in Kleve verlassen

Die Deutsche Post hält den derzeitigen Warnstreik der Mitarbeiter für „überzogen“, wie die Sprecherin mitteilte. Schließlich habe man angekündigt, in der am 8. Februar beginnenden dritten Verhandlungsrunde ein Angebot vorzulegen. Um den Druck im Tarifstreit zu erhöhen, hatte die Gewerkschaft Verdi am Freitag in Nordrhein-Westfalen erneut zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Wieder sollen Zusteller in regionalen Bereichen sowie Beschäftigte in einigen Brief- und Paketzentren ihre Arbeit niederlegen. „Die Streiks in diesem Umfang sind notwendig und gerechtfertigt, da die Arbeitgeberseite auch in den zwei Verhandlungsrunden kein Angebot vorlegt hat“, sagte Thomas Großstück von Verdi NRW.