Kultur in Kleve : Streichquartett und Kammerorchester spielen später

Kultur in Kleve

Saxophonistin Asya Fateyeva tritt im Juni in Kleve auf. Foto: Marco Borggreve

Kleve Die Klever Konzertreihe hat mehrere Ersatztermine für ausgefallene Konzerte im Jahr 2021 gefunden. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, für den bieten die Veranstalter einen Newsletter.

Konzertplanungen haben zur Zeit etwas orakelhaftes. Man versucht, in die Zukunft zu blicken, doch bleiben Zweifel, ob das, was man sieht, sich später auch als Realität erweisen wird. Dennoch stirbt die Hoffnung zuletzt, und Solisten und Ensembles benötigen die Aussicht auf Zeiten, in denen Konzerte gespielt und besucht werden dürfen. Die Klever Konzertreihe informiert über aktuelle Ersatztermine im laufenden Jahr.