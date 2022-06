Kleve: „Streetdance & Parkour“ in der Move-Factory​

Kleve Viel Action gibt es bei den „young-factory“-Angeboten samstags: Parkour-Training steht an jedem ersten Samstag im Monat auf dem Programm; gemeinsam getanzt wird jeden zweiten Samstag im Monat.

Ein Ferienprogramm für Teens ab elf Jahren und Jugendliche bietet die Klever „MoveFactory“ in den Sommerferien an: Im „Streetdance-Kurs“ in der zweiten Ferienwoche oder beim Breakdance in der sechsten Ferien-Woche zeigen erfahrene Tänzer coole moves und Schritte.