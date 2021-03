RE 10 zwischen Kleve und Kempen : Streckensperrungen beim Niers-Express

kreis kleve Durch Bauarbeiten der Deutschen Bahn kommt es ab Freitag, 26. März, zu Einschränkungen. Die Züge zwischen Kleve und Kempen fahren zu veränderten Zeiten.

Die Fahrgäste werden gebeten, für die von der Baumaßnahme betroffenen und im Ersatzfahrplan dargestellten Zugverbindungen folgendes zu beachten: Von Kleve nach Kempen kommt es zu veränderten Fahrzeiten. Die Abfahrt der Züge erfolgt in Kleve in der Regel zu den Minuten 19 und 49. Kempen wird zu den Minuten 9 beziehungsweise 39 erreicht. In Kempen besteht Anschluss an den Schienenersatzverkehr mit Bussen nach Krefeld Hbf. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Kempen in der Regel zur Minuten 19 und 49. Krefeld Hbf wird zu den Minuten 12 bzw. 42 erreicht. In Krefeld Hbf besteht Anschluss an die regulären Zugverbindungen der Linie RE 10 in Richtung Düsseldorf Hbf.