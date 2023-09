Inklusive Gärten Stadt Kleve stellt eine ganze Straße unter Denkmalschutz

Die Denkmalsatzung für die Straße Biesenkamp in Kellen steht. Einstimmig empfahl der Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung dem Rat, den entsprechenden Satzungsbeschluss zu verabschieden. Den hatte Meike Rohwer, Leiterin des Fachbereichs Bauen und Wohnen, „mit Freude“ (so Rohwer) dem Ausschuss vorgelegt. Zumal es bei der vorangegangenen öffentlichen Beteiligung keine Einwände seitens der Bewohner gegeben hatte. Petra Tekath (SPD) begrüßte ausdrücklich, dass das Ensemble dieser Straße geschützt werde. „Es wäre eine Schande, wenn das verändert würde“, so die Sozialdemokratin. Deshalb werde ihre Fraktion das Vorhaben „uneingeschränkt unterstützen“.