Staatsschutz ermittelt : Stolpersteine in Kleve mit Hakenkreuzen beschmiert

Kleve In Kleve hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen. Eine Anwohnerin hat auf mehreren Stolpersteinen rechte Schmierereien entdeckt.

Unbekannte haben mehrere Stolpersteine, die an NS-Opfer erinnern, in Kleve mit Hakenkreuzen beschmiert. Der Staatsschutz in Krefeld habe die Ermittlungen übernommen, teilte die Polizei mit.

Zum Gedenken an im Holocaust ermordete Menschen gibt es in ganz Deutschland und europaweit Stolpersteine an Orten, an denen sie lebten.