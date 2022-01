Gedenken in Kleve : Stolpersteine für drei Familien verlegt

Stolperstein Verlegung in der Klever Herzogstrasse. Herzogstraße 9 Stolpersteine für Albert Rose und Walter Levy Rose Projekt des Künstlers Gunter Demnig, um Opfer des Nationalsozialismus zu würdigen Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Einen Tag vor dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus erinnerte die nächste Stolperstein-Verlegung in Kleve an die Schicksale der Familien Cohen, Rose und Rothschild.

Das Ehepaar Levi und Henriette Cohen kam während des Ersten Weltkrieges nach Kleve, wo einer ihrer Söhne 1919 eine Metzgerei übernahm. Levi Cohen wollte mit seiner Frau und der ältesten Tochter Eva in Kleve seinen Lebensabend verbringen. Zuletzt lebten sie an der Stechbahn 67. Die zweite Adresse ist die Herzogstraße 9. Dieses große Wohn- und Geschäftshaus baute 1910 Albert Rose und betrieb dort mit seiner Familie ein Geschäft für Schmieröle und Fette, später eine Tabakwarenhandlung. Seine Frau starb bereits 1925. Er lebte und arbeitete im Haus an der Herzogstraße mit seinem Sohn Walter Levy.