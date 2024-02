Sanierung geplant Warum die Stiftskirche in Kleve weiterhin umzäunt ist

Für Touristen in Kostenpflichtiger Inhalt Kleve ist der Besuch an der Schwanenburg obligatorisch, Gleiches gilt für den Forstgarten und den Elsa-Brunnen. Ein weiteres Wahrzeichen ist die Stiftskirche, deren Türme das Stadtbild prägen. Sie kann besucht werden, doch das Erscheinungsbild hat seit mehr als anderthalb Jahren einen Makel: Ringsherum hat die Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt Absperrgitter aufgestellt. Der Grund: Schwere steinerne Verzierungen, sogenannte Kreuzblumen, waren derart locker, dass sie vom Kirchendach hätten fallen können. Die Absperrung ist also eine Vorsichtsmaßnahme.