In Materborn und Reichswalde Sternsinger sammeln mehr als 13.000 Euro

Die Sternsinger der Pfarre Zur Heiligen Familie liefen und sangen in Reichswalde und Materborn, um kleinere Reichtümer für die Straßenkinder in der bolivianischen Millionenstadt La Paz zu sammeln. Am Ende ist die Spendensumme von 13.304,08 Euro zusammen gekommen. Mit Stern, Kreide, der Spendendose und ihrem Gesang erreichten sie viele Brüger – und nahmen natürlich auch gerne kleine Reichtümer – in Form von obligatorischen Süßigkeiten – an. Davon werden große Teile einem Kinderheim in Polen übersandt, um dort besondere Geburtstage verleben zu können.