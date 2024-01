Klever Persönlichkeit Langjähriger Stein-Direktor Klaus Riße ist tot

Klaus Riße ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren nach schwerer Krankheit. 20 Jahre, von 1980 bis 2000, leitete Riße als Direktor das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Kleve, das er in für die Schule schwierigen Zeiten übernahm. Er führte die als „alt“ geltende Schule zielführend und oft auch hart in der Sache in eine neue Zeit. Zusammen mit seinem verjüngten Lehrerteam machte er das „Stein“ in den 1990er Jahren wieder zur ersten Adresse in Kleve, nachdem das Traditions-Gymnasium zuvor mit den Anmeldezahlen zu kämpfen hatte.