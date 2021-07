Film „Covid 21“ : Stein-Schüler gewinnen landesweiten Sprachwettbewerb

Kleve Fünf Schüler der Klasse 9b des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums haben den ersten Platz des Bundesfremdsprachenwettbewerbs (BFSW) in NRW gewonnen. Worum es bei dem Projekt ging.

Bevor die Siegerehrung aber anfing, wurden vier andere Schüler geehrt, die auch einen Film eingereicht hatten. Fabian Joerissen (8c), Casper Kouwenberg (8c), Lizi Poladishivli (9b), und Helen Verhoff (9b) haben sich unter dem Projekttitel „The Beuys of Germany“ anlässlich des 100. Geburtstag von Joseph Beuys mit dem Künstler beschäftigt. In dem Film lässt die Schülergruppe Beuys’ Kunstwerke sprechen – eine sprechende Fett-Ecke, ein sprechender Hut, ein sprechender toter Hase. Sprachlich hat der Beitrag die Jury nicht ganz überzeugt, dafür ist er künstlerisch ein großer Erfolg geworden. „Der Beitrag hat uns interessiert, aber es hat eben nicht für einen Preis gereicht“, sagt Silke Krieger. Er wird im Schloss Moyland gezeigt, außerdem sind die vier Schüler zu einer Führung durch die Kunstsammlung NRW eingeladen. Die Schülergruppe wurde durch Tamara Kutscher, die am Stein-Gymnasium für den Bundesfremdsprachenwettbewerb zuständig ist, mit Urkunden geehrt.

Schulleiter Timo Bleisteiner dankte in seiner Ansprache allen mitwirkenden Kollegen. Er lobte die Schüler von „The Beuys of Germany“ dafür, sich so mit Kultur, insbesondere der deutschen Kultur, auseinandergesetzt zu haben. Auch die „Covid-21“-Schüler lobte er, da „Sprachen in unserer globalen Welt unersetzbar sind“ und eine große Bedeutung haben. Silke Krieger sprach der Schülergruppe ihre Anerkennung dafür aus, dass sie die Herausforderung, die dieses Jahr besonders groß war, gemeistert haben. Neben Urkunden und einen Beutel, in dem sich mehrere Preise befinden, haben die Schüler noch 300 Euro gewonnen.