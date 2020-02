Kleve : Palmen: Der Rücktritt vom Rücktritt

Kleve Kandidatur für den Kreistag

Es liegt ein Rücktritt vom Rücktritt in der Luft: Manfred Palmen soll laut darüber nachdenken, bei der Kommunalwahl doch wieder als Kandidat für den Kreistag anzutreten, heißt es aus Kreisen der Kreis-CDU als auch aus dem CDU-Stadtverband. Damit würde er den schriftlich angekündigten Rücktritt von allen Ämtern in Teilen zurücknehmen. Der Vorstand des CDU-Stadtverbandes diskutiert das auf seiner Sitzung am Dienstag, 11. Februar, wenn es gilt, den Wahlkreis mit einem neuen Kandidaten zu besetzen. Es heißt, dass die Klever CDU den Luxus hat, zwischen zwei Aspiranten wählen zu können. Oder eben doch abzuwarten, was Palmen wirklich macht. Der Vorschlag des CDU-Vorstandes, wie zu verfahren ist, geht dann an die Klever Mitgliederversammlung am 16. März, die den Vorschlag bestätigen könnte. Entscheidend ist letztlich die Mitgliedervresammlung der Kreis CDU. Insider halten es für fraglich, dass sich Palmen einer Kampfkandidatur stellt.