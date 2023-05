Stadt kommt nicht mehr nach Zahl der Wohngeldanträge in Kleve steigt drastisch

Grundsätzlich könne Wohngeld sowohl in Form eines Mietzuschusses an Mieter als auch in Form eines Lastenzuschusses an Wohneigentümer gezahlt werden, so Erps. Seit der Wohngeldreform Anfang des Jahres entlastet das Wohngeld die Berechtigten auch über eine nach der Personenanzahl gestaffelte Heizkostenpauschale. Letztlich muss jeder Fall individuell geprüft und das Wohngeld individuell berechnet werden. Die Höhe des Wohngeldes richtet sich nach der Haushaltsgröße, dem anrechenbaren monatlichen Gesamteinkommen und der zu berücksichtigenden Miete oder Belastung. Es wird vom Beginn des Antragsmonats an in der Regel für die Dauer von zwölf Monaten gezahlt. Danach muss ein neuer Antrag gestellt werden, so das zuständige NRW-Heimat-Ministerium. Zudem werde die Höhe des Wohngeldes im Durchschnitt verdoppelt.