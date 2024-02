Ehemalige Palette-Räume „Vintage Circle“ hat in Kleve neu eröffnet

Fast drei Monate hat der Umzug gedauert, doch am Samstag ist es endlich soweit. Lena und Sandra Werner und Wilfried Suerick können es kaum erwarten, ihren Second-Hand-Laden „Vintage Circle“ neu zu eröffnen. Bislang verkauften sie in der Hagschen Straße Vintage Kleidung. Ab sofort empfangen sie ihre Kunden im früheren Standort des Sozialkaufhauses „Palette“ in der Unterstadt. In Eigenarbeit gaben sie den Räumen einen neuen Look — ganz im Vintage-Stil.