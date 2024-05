Versteigerung in Köln Startpreis für Klever Stadtvilla sinkt auf 650.000 Euro

In einem Katalog der Versteigerung wird das Objekt allerdings in höchsten Tönen gelobt. Die denkmalgeschützte Stadtvilla, die um 1860 errichtet wurde, befinde sich in einem gepflegten Zustand, wie es heißt. „Die außergewöhnliche und einzigartige Immobilie liegt nördlich des Zentrums von Kleve in der Tiergartenstraße 42“, beschreibt der Anbieter das Objekt. „Die prunkvollste Straße in Kleve verbindet die Innenstadt mit den Gartenanlagen des Neuen Tiergartens und dem früheren Kurbezirk. Das in jeder Hinsicht eindrucksvolle Objekt ist Teil eines Ensembles mit vielen – ebenfalls repräsentativen und denkmalgeschützten – Wohngebäuden.“