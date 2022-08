Vorerst kein Publikumsverkehr : Klever Standesamt muss wegen Personalmangel schließen

Kleve Mitte Juli kam es beim Klever Bürgerbüro zu erheblichen Problemen wegen krankheitsbedingter Ausfälle – nun ist das Standesamt dran. Bis zum 19. August muss es für den Publikumsverkehr schließen. Brautpaare können aber aufatmen.

(lukra) Erneut kommt es wegen Personalausfällen zu Problemen bei der Stadt Kleve: Weil krankheitsbedingt zu viele Mitarbeiter fehlen, wird das Standesamt der Stadtverwaltung vom 9. bis einschließlich 19. August für den Publikumsverkehr geschlossen. Unter anderem Brautpaare können aber aufatmen: Bereits vereinbarte Termine im Standesamt sowie geplante Trauungen können in gewohnter Form stattfinden, wie es heißt. Das Standesamt wird ab dem 22. August wieder geöffnet, wie es heißt. Terminvereinbarungen sind per E-Mail an standesamt@kleve.de und per Telefon unter 02821 840 möglich.