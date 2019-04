Wetter in Kleve : Hobbymeteorologe Reyers erklärt die Bauernregeln

Kleve Über das Wetterphänomen Eisheilige diskutiert der Politische Stammtisch der Senioren-Union Kleve-Bedburg-Hau-Kranenburg mit dem am Niederrhein bekannten Wetterfrosch Hubert Reyers.

„Vor Nachtfrost sicher bist du nicht, bevor Sophie vorüber ist“, lautet eine Bauernregel und befasst sich wie eine ganze Reihe anderer mit der Zeit zwischen dem 12. und 15. Mai. Dieser Zeitraum wird im Volksmund als Eisheilige bezeichnet. Über dieses Wetterphänomen und die Wetterbeobachtung sowie die Bedeutung altbekannter Bauernregeln diskutiert der Politische Stammtisch der Senioren-Union Kleve-Bedburg-Hau-Kranenburg mit dem am Niederrhein bekannten Wetterfrosch Hubert Reyers am Donnerstag, 16. Mai, um 10.30 Uhr im Kolpinghaus Kleve. Landwirt Reyers bewirtschaftet hauptberuflich einen Milchviehbetrieb in Kellen und betreibt die Meteorologie als Hobby schon seit 1977. Am 3. März 1977 begann er mit der genauen Dokumentation des lokalen Wetters. Die Wetteraufzeichnungen (täglich, ohne Fehltage) über Temperatur, Bewölkung, Luftdruck, Niederschlag sowie Windstärke und Windrichtung wurde seit dem Datum erfasst und als Dateien, jederzeit abrufbar, hinterlegt. Im Jahr 2000 begann die Auswertung mit Wettervorhersagemodellen aus aller Welt. Seit dieser Zeit verzeichnet Reyers speziell für den Niederrhein eine stetig steigende Zahl von Nachfragen nach Vorhersagen und Wetterprognosen. Senioren-Union und Frauen-Union freuen sich auf einen informativen Stammtisch mit vielen diskussionsfreudigen Gästen im Klever Kolpinghaus.