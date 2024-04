Millionenüberschuss erwirtschaftet Die Stadt Kleve freut sich über Rekordplus beim Haushalt

„Ich darf einen Jahresabschluss mit einem nie dagewesenen, sehr guten Ergebnis präsentieren“, sagte Keysers. „Nach meinem Kenntnisstand gab es noch nie ein solches Ergebnis. Gerade in der jetzigen Zeit, in der viele Kommunen um uns herum mit finanziellen Problemen kämpfen, kann ich ein Ergebnis präsentieren, das uns – gerade vor dem Hintergrund der kommenden finanziellen Belastungen – enorm hilft“, sagte der Kämmerer. Schließlich warten Millionen-Investitionen in Schulen. „So wird die Ausgleichsrücklage deutlich aufgestockt. Für die nähere Zukunft sind wir sehr gut aufgestellt“, sagte er. Hintergrund des positiven Ergebnisses sei vor allem ein Plus bei den Gewerbesteuereinnahmen. „Ich darf die Klever Wirtschaft ausdrücklich loben. Offensichtlich ist sie sehr widerstandsfähig bei schwierigen Rahmenbedingungen.“