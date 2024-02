Überraschung in der Politik Klever Stadtrat wendet Klageverfahren ab

Im September hatte die AfD-Fraktion eine kontroverse Debatte in der Klever Lokalpolitik angezettelt. Es ging darum, die Anzahl der Wahlkreise und damit den Stadtrat insgesamt verkleinern zu lassen. Doch zu einer Abstimmung über den Antrag kam es nicht. Stattdessen ließ Bürgermeister Wolfgang Gebing über einen Vorschlag der Offenen Klever (OK) abstimmen, wonach die Verwaltung prüfen möge, wie eine Einteilung des Stadtgebiets in 20 statt wie bisher 22 Wahlbezirke ausschauen könnte. Der Verwaltungschef war damals der Meinung, dass der OK-Antrag der weitergehende sei, daher wurde über ihn abgestimmt, über den der AfD nicht.