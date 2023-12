Schlagabtausch im Rat Klever Politiker beschließen Haushalt mit deutlichem Defizit

Die Zeiten, in denen der Klever Haushalt einstimmig verabschiedet wurde, sind seit 2019 vorbei. Doch nachdem im vergangenen Jahr bloß CDU und Grüne dem Zahlenwerk aus dem Rathaus zugestimmt hatten, votierte nun auch die FDP dafür. SPD, Offene Klever und AfD lehnten ab. Die Reden der Fraktionsvorsitzenden wandten sich in der Haushaltsdebatte auch an die Stadtspitze und den politischen Gegner. Ein Überblick.