Jahresprogramm vorgestellt Themenführungen zu mysteriösen Todesfällen in Kleve

Das Stadt- und Themenführungsprogramm der Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve GmbH startet in diesem Jahr mit den beliebten Führungen „Unterirdisches Kleve“ am 25. März und „Die dunkle Seite von Kleve“ am 2. April. Für Kinder wird es in den Osterferien mit der Abenteuertour am 5. April und der Schatzsuche für Familien am 13. April spannend. Bis zum Ende des Jahres werden dann 28 verschiedene Führungen an fast 50 Terminen stattfinden.