Hunderte Kameraden in Warbeyen So eindrucksvoll war das Stadtfeuerwehrfest in Kleve

Am vergangenen Samstag fand das Klever Stadtfeuerwehrfest in Warbeyen statt. Nach einem Festumzug wurden zahlreiche Kameraden für die langjährige Mitgliedschaft geehrt – und einige in die Ehrenabteilung überstellt. Der Abend klang bei Live-Musik im Festzelt aus. Das Stadtfeuerwehrfest fand dieses Jahr in Warbeyen statt, weil die Löschgruppe Warbeyen der Feuerwehr Kleve in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert.