Unerwartete Technik-Probleme Klever Stadtbücherei bleibt zwei Wochen länger geschlossen

Immerhin: Rückgaben sind während der Schließzeit nicht nötig, die Leihfristen ausgeliehener Bücher verlängern sich in den nächsten Tagen entsprechend des neuen Öffnungstermins automatisch. Ab dem 30. Mai gibt es darüber hinaus von Montag bis Donnerstag den aus Coronazeiten bekannten Bestell- und Rückgabeservice am Seiteneingang. Dazu kann die Stadtbücherei telefonisch oder per E-Mail kontaktiert werden. Für Rückgaben sind keine Terminabsprachen erforderlich. Während der Bauarbeiten ist die Bücherei zu den üblichen Bürozeiten telefonisch und per Mail zu erreichen. Die e-Medien-Angebote wie die Onleihe oder Overdrive sind in der gesamten Zeit uneingeschränkt nutzbar.