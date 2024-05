Scharfe Kritik aus der Politik Stadt will Klever Kitas Darlehen statt Zuschuss gewähren

In vielen Kindergärten der Region herrscht Not: Nicht nur, dass Fachkräfte fehlen, auch das Geld ist knapp. Um vor allem die gestiegenen Personalkosten abzufedern, hatte das Land den Tageseinrichtungen 100 Millionen Euro fürs erste Halbjahr 2024 zugesagt. Doch der Betrag reicht nicht aus, daher haben acht Kita-Träger in Kleve nun zusätzliche kommunale Mittel beantragt. Die Stadt aber erklärt in einer Vorlage: „Für die jeweiligen Anträge ist aus Sicht der Verwaltung keine Anspruchsgrundlage aus dem Kinderbildungsgesetz ersichtlich.“ Aber: „Die Verwaltung sieht auch, dass durch die fachbezogene Pauschale des Landes allein mögliche Defizite im laufenden Kitajahr nicht verhindert werden können.“ Daher schlägt die Stadt vor, zur Vermeidung von Härtefällen Überbrückungshilfen per zinsfreiem Darlehen zu leisten. In einem Zeitraum von 20 Jahren soll der Betrag zurückgezahlt werden.