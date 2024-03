Besonderes Angebot in Kleve Stadt verleiht Wurmkiste für Schulen und Kitas

Etwa halbjährlich kann der „Wurmhumus“ aus der Kiste entnommen werden. Aus zehn Kilogramm Abfall wird etwa ein Kilogramm bioaktiver Gartendünger. Da sich in der Kiste ein biologisch hochaktives Mikro-Ökosystem entwickelt, werden die Abfälle schon kompostiert, bevor sie zu riechen beginnen. Ein schöner Nebeneffekt: Pro Jahr können in der Wurmkiste durchschnittlich 67 Kilogramm CO 2 in der Erde gebunden werden.