Bürgermonitor in Kleve : Stadt verkauft benötigte Parkplätze

Die Stadt hat die Parkplätze an der Burgunderstraße verkauft. Die Anlieger wissen jetzt nicht wohin mit ihren Fahrzeugen. Foto: Matthias Grass

Kleve Anwohner bemängeln Situation an der Burgunderstraße: Die dortigen fünf Parkplätze fallen weg. Die Plätze wurden an privat verkauft.

Die Plätze waren eine wichtige Reserve für die Anwohner der Franken-, Brabanter- und Burgunderstraße, die vor allem abends, wenn Pendler zurückkamen, rege genutzt wurden: Die fünf Einstellplätze an der Burgunderstraße in Kleve. Jetzt darf man dort nicht mehr parken. Ein gelbes Schild am hellen Holzpfahl verkündet dort, die einst städtischen Plätze seien Privatbesitz und das sei Parken verboten. „Es ist richtig, dass die Parkplätze an der Burgunderstraße verkauft worden sind“, bestätigt Stadtsprecher Jörg Boltersdorf den Vorgang.

Anwohner laufen inzwischen Sturm: Sie wissen nicht wohin mit ihren Fahrzeugen. Die Frankenstraße ist in der Regel zugeparkt und muss für die Straßenreinigung regelmäßig auch ganz frei bleiben. Hunscheidt- und Brandströmstraße bieten auch nur begrenzt Parkmöglichkeiten und die Brabanterstraße steht in der Regel auf den zugelassenen Plätzen auch zu. „Da ist jeder einzelne Parkplatz gefragt – gerade die fünf in der Burgunderstraße werden fehlen“, sagt ein Anwohner der Frankenstraße.

Clemens Giesen von den Offenen Klevern bemängelt, dass dieser Beschluss wieder nichtöffentlich gefasst wurde – man hätte das Vorhaben zumindest in einer öffentlichen Sitzung ankündigen müssen, damit die Anwohner vorgewarnt sind. Giesen hofft, dass die Stadt in dem Bereich wenigstens Ersatzplätze schafft. Doch das scheint nicht der Fall zu sein: „Es nicht beabsichtigt, ,Ersatzplätze’ einzurichten, da die Straßenfläche jetzt parallel zu der bisherigen Parkplatzfläche beparkt werden kann“, sagt Boltersdorf. Statt der fünf können dann also vielleicht zwei Autos dort parken, parallel zum Bordstein.