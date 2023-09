Nach Antrag der Grünen Kleve prüft Kombiticket für Tierpark und die Museen

„Wir begrüßen das Kombiticket als mögliches zusätzliches Angebot“, sagte Bürgermeister Wolfgang Gebing (CDU). Er warf aber in die Runde, dass die Stadt hier drei verschiedene Instanzen anfragen muss: Der Verein Tiergarten und die Stiftung Haus Koekkoek – beides keine städtischen Einrichtungen – und schließlich das Museum Kurhaus als städtisches Haus. Gebing verwies zugleich darauf, dass weitere Kombitickets in Vorbereitung seien. So sei man mit Museen am Niederrhein wie beispielsweise Goch oder Moyland in Gesprächen, ein gemeinsames Museumsticket anzubieten. Das werde, wenn die Gespräche weiter fortgeschritten sind, auch vorgestellt werden, so Gebing.