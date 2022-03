Wohnungen in Kleve : Stadt mietet Franziskushaus für Flüchtlinge aus der Ukraine

Das alte Franziskushaus an der Spyckstraße. Foto: Matthias Grass

KLEVE Mehr als 200 Ukraine-Flüchtlinge leben in Kleve. Nun übernimmt die Stadt Teile der alten Senioreneinrichtung an der Spyckstraße, um dort Unterkünfte anbieten zu können. Zusätzlich hat sie im Internet eine Wohnraum-Suche gestartet.

Die Stadt Kleve sucht Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine. Viele sind bereits in privaten Wohnraum vermittelt, aber die Ressourcen der Stadt stoßen bald an ihre Grenzen. Deshalb hat die Verwaltung, um dem erwarteten weiteren Zuzug von Flüchtlingen Herr zu werden, Teile des alten Franziskushauses an der Spyckstraße angemietet. Man könne in dem Bau den Menschen, die aus der Ukraine in die Kreisstadt kommen, eine gute Unterbringung bieten und habe flexible Möglichkeiten, nach Bedarf ganze Etagen anzumieten. Das teilte Marcel Erps, Fachbereichsleiter Arbeit und Soziales der Stadt Kleve, der Politik im Hauptausschuss mit.

In dem Haus finde jeder ein Zimmer mit Bad, auf dem Flur gebe es eine Gemeinschaftsküche. Es seien, so Erps, die richtigen Räume, um einzelne Personen oder Müttern mit Kindern ein erstes Zuhause zu bieten. Zusätzlich habe die Stadt auf ihrer Internet-Seite www.kleve.de eine Wohnraum-Suche gestartet. „Hier haben wir über 200 Angebote bekommen, die auch von Menschen aus den Nachbargemeinden an uns herangetragen wurden“, so Erps. Auch sei das Gebäudemanegement der Stadt Kleve eingebunden.

Erps hatte dem Hauptausschuss der Stadt die aktuelle Situation der Ukraine-Flüchtlinge in Kleve am Ende der Ausschuss-Sitzung vorgestellt, Stand Mittwochabend. „Es kommen täglich neue Menschen dazu“, so Erps. Am Mittwoch waren es 22 Flüchtlinge, die in Kleve eintrafen. Damit erhöht sich die Zahl der von der Stadt registrierten Flüchtlinge auf 211. Hinzu kommen die, die noch nicht registriert sind und bei Verwandten, Freunden oder Bekannten untergekommen sind, so Erps. Die der Stadt gemeldeten Menschen aus der Ukraine seien bis jetzt in privaten Räumen untergebracht. Wer Fragen habe, finde auf der Internet-Ukraine-Seite der Stadt eine Reihe „FAQ“ zu Flüchtlingsfragen, die man dort zusammengestellt habe. Außerdem stehe der Fachbereich telefonisch bereit, bei Fragen zur Versorgung von Flüchtlingen zu helfen. Außerdem stehe der Fachbereich im ständigen Austausch im Sinne eines runden Tisches mit anderen Institutionen wie das Integrationszentrum oder das Netzwerk Asyl.