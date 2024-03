Von Pilzen befallen Hier werden Kleves beliebte Blütenkirschen gefällt

Sie gehören zu den beliebtesten Foto-Motiven in Kleve und landen gerade in der Blütezeit häufig auf sozialen Medien wie Instagram: Bei einer routinemäßigen Kontrolle der Kirschbäume am Bleichenberg in Kleve wurde vor kurzem festgestellt, dass sechs der insgesamt zwölf dort stehenden japanischen Blütenkirschen stark durch einen Pilz, den Wulstigen Lackporling, befallen sind. Sie wurden am Dienstag dem Erdboden gleich gemacht. USK-Mitarbeiter entfernten die Bäume und entsorgten sie einem bereitgestellten Container.