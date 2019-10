Kleve : Stadt gibt alle geräumten Wohnungen wieder frei

Alle Wohnungen in der Bahnhof- und in der Grabenstraße können wieder bezogen werden.

Kleve Umfangreiche Nacharbeiten zur Herstellung der Rettungswege sind inzwischen erledigt. Alle Bewohner dürfen wieder einziehen.

Die am Mittwochabend geräumten Wohnungen auf der Bahnhofstraße können wieder bezogen werden. Das teilte die Klever Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Der Hintergrund: Am 25. September hatte die Stadt Kleve 28 Wohnungen, davon 18 an der Graben- und zehn an der Bahnhofstraße, räumen lassen. Die Bewohner mussten die Wohnungen sofort verlassen (RP berichtete). Die Stadt sah sich zu diesem Schritt gezwungen, da kurz zuvor bei einer Ortsbesichtigung in den Gebäuden massive brandschutztechnische Mängel festgestellt worden waren. Hiervon betroffen waren unter anderem Rettungswege und unsachgemäß verlegte Gas- und Elektroleitungen. Eine Bauabnahme hatte es nie gegeben. Aufgrund der Gefährdung musste die Nutzung der Wohnungen unmittelbar untersagt werden, so die Stadt.