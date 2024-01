Zum Schutz der Beete Stadt Kleve geht mit Plastikpollern gegen Falschparker vor

Um die Bäume auf der Kostenpflichtiger Inhalt Königsallee zwischen Aussichtsturm und Kreisverkehr zu schützen, hatte die Stadt Kleve 2019 Plastikpoller aufstellen lassen. Zuvor hatten Fahrzeuge mitunter auf den aus dem Boden ragenden Wurzeln geparkt. Dadurch sollen die Eichen, Kastanien und Buchen in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Bürger und auch Teile der Politik hatten damals scharfe Kritik geäußert, von einem Schildbürgerstreich war gar die Rede. Denn: Für die Anbringung der Plastik-Hindernisse waren auch Wurzeln entfernt worden. So sollte erreicht werden, dass Anwohner ihre Fahrzeuge auf der hauseigenen Einfahrt und nicht davor abstellen, von einem „sensiblen Umgang“ mit dem knappen Parkraum war in der Kreisstadt die Rede.