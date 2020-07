Angebot in Sommerferien : Stadt Kleve hat alternatives Ferienprogramm zusammengestellt

Angebot in Sommerferien

Kleve Mit Hilfe vieler ehrenamtlicher Träger und Einrichtungen hat die Stadt Angebote für Kinder und Jugendliche, die in diesem Sommer zu Hause bleiben müssen, gesammelt. Es ist online abrufbar.

Ihre Sommerferien werden viele Kinder und Jugendliche aus Kleve in diesem Jahr nicht in gewohnter Form verbringen können. Viele Ferienlager, die seit Jahren unter großen ehrenamtlichen Engagement der Vereine, Jugendeinrichtungen und Kirchengemeinden stattfinden, fallen Corona zum Opfer. Das gelte leider auch für die Ferienmaßnahme der Stadt Kleve auf dem Fingerhutshof in Wissel.