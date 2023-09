Für Touristen und Anwohner Spoykanal-Radweg soll Ende 2024 errichtet werden

Der neue Radweg entlang des Klever Spoykanals nimmt immer konkretere Formen an. Er soll nicht nur als touristisches Highlight für Kleve fungieren, sondern auch mehr Pendelverkehr aus der Innenstadt kommend in Richtung Gewerbegebiet ermöglichen. Im Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur und -mobilität stellte die Radverkehrsbeauftragte Pascale van Koeverden nun den aktuellen Stand der Planungen vor. Demnach sollen die Arbeiten zwischen Hochschule Rhein-Waal und Wardhausen Ende 2024 beginnen, ein halbes Jahr später will man fertig sein.