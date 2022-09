Für 5,8 Millionen Euro : Sportzentrum Oberstadt – zweiter Bauabschnitt beginnt

Nachdem der erste Bauabschnitt fertig ist, folgen jetzt weitere Plätze und ein Multifunktionsgebäude. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Ausbau des Sportzentrums Kleve Oberstadt an der Materborner Allee geht weiter: Auch das Platzhaus soll endlich kommen. Kosten des zweiten Bauabschnitts: 5,8 Millionen Euro.

Drei Sportzentren soll die Stadt in einigen Jahren haben: Das in der Oberstadt an der ehemaligen Siegfried-Kampfbahn, das in der Unterstadt an der van-den-Bergh-Straße, das bereits in Bau ist, und das in der Innenstadt rund um Bresserberg und Hoffmannstadion, dessen Planung jüngst verabschiedet wurde.

Der Ausbau des Sportzentrums Kleve Oberstadt geht jetzt in den zweiten Bauabschnitt. Zuvor waren die beiden Kunststoffrasenplätze parallel zur Materborner Allee ausgebaut worden, die Anlage wurde sauber geordnet, bekam neue Zäune und einen Parkplatz mit rund 120 Stellplätzen, der inzwischen auch von der Materborner Allee aus angefahren werden kann. Jetzt beginnt der zweite Baubschnitt, so Stadtsprecher Niklas Lembeck: Als nächstes wird ein Naturrasenspielfeld, eine Kleinspielkunstrasenfeld und ein Trainingshügel errichtet. Endlich wird auch das bis jetzt so schmerzlich vermisste Multifunktionsgebäude gebaut, das bestätigt die Stadt in ihrer Erklärung: das neue „Platzhaus“ soll künftig den Vereinen Siegfried Materborn und SSV Reichswalde als Heimat dienen. Das Multifunktionsgebäude wird in Holzbauweise als Niedrigenergiehaus errichtet, erklärt Lembeck. Zudem wird das Dach begrünt und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.

Das Kleinspielfeld umfasst eine Spielfläche von 70 mal 50 Meter. Es könne sowohl der D-Jugend als auch 9er Mannschaften als Spielfeld dienen, so die Stadt. Der Naturrasenplatz hat ein Spielfeldmaß von 64 mal 100 Meter. Zwischen Naturrasenplatz und Kleinspielfeld wird ein Trainingshügel angelegt. Dieser umfasst zwei Sprint-Rampen, die eine Steigung von zehn und zwanzig Prozent haben: Damit bekommt das Sportzentrum auch einen „Hügel der Leiden“, wie ihn Felix Magath beim VfL Wolfsburg erfand. Sowohl das Gebäude als auch die Plätze werden barrierefrei ausgebaut und durch ein taktiles Leitsystem ergänzt, sagt die Stadt.