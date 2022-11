Anwohner wundern sich : Klever Sporthallen bis in die Nacht hell erleuchtet – muss das sein?

Trotz der Energiekrise ist die Bewegungshalle der Schule an den Linden hell erleuchtet. Foto: Matthias Grass

Kleve In Kleve werden in Zeiten der Energiekrise die Lichter abgeschaltet. Doch die Sporthalle und vor allem die Bewegungshalle an der Grundschule an den Linden in Kleve erstrahlen in vollem Licht. Warum?