Erfolgreiche Premiere Klever Spiegelzelt soll 2025 wiederholt werden

Zwei Wochen stand das antike belgische Spiegelzelt auf der Wiese neben dem Tiergarten. 19 Veranstaltungen gingen über die Bühne: vom Wirtschaftsfrühstück am Vormittag über Kindertheater am Nachmittag bis zum Kabarett am Abend, von der Diskussion über Kultur über eine Kochshow bis zum Kneipenquiz. „Wir haben an diesem Tagen allein in den ausverkauften Veranstaltungen vom Kleinkunstverein Cinque und dem Kulturbüro Niederrhein mehrere tausend Besucher gehabt“, sagt Cinque-Vorsitzender und Kulturmanager Bruno Schmitz im Rückblick auf das erste Großevent mit diesem Zelt über zwei Wochen. Das Ganze klang dann aus mit einer Party der Klangfabrik, bei der auch getanzt wurde. So, wie auf den Fotos der begleitenden Ausstellung über das ehemalige Klever Schützenhaus, das Pärchen zeigt, die übers Parkett tanzen.