Charity-Aktion im Kleverland Spendenlauf „Homerun“ startet in eine neue Runde

Für die an einer Teilnahme am Homerun 2023 interessierten Schulen, Kitas, Vereine, Betriebssportgemeinschaften oder auch Einzelläufer wird am heutigen Dienstag eine Informationsveranstaltung angeboten, in der das Konzept und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten erläutert sowie anregende Erfahrungsberichte aus dem Vorjahr präsentiert werden. Los geht es um 17.30 Uhr in der Wasserburg Rindern, Anmeldungen sind noch unter studio@urbanpics.eu möglich.