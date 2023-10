Für Pfandsammler Klever SPD will Ringe für Pfandflaschen an Mülleimern

„Auch in Kleve gibt es sogenannte Pfandflaschensammler, die öffentliche Mülleimer nach diesen Pfandflaschen durchsuchen und dabei ganz unterschiedliche soziale Hintergründe haben – in der Regel motiviert, um mithilfe des Pfandgeldes sich etwas dazuzuverdienen“, sagt SPD-Fraktionschef Christian Nitsch. Das Durchsuchen des Mülleimers berge durch Scherben und scharfe Gegenstände zum einen ein Sicherheitsrisiko, zum anderen sei dafür ein demütigendes Wühlen notwendig. „Möglicherweise können sogar Reinigungs- und Entsorgungskosten eingespart werden, da sich weniger zerbrochene Flaschen in den Mülleimern befinden. Die Bürger können ihre Pfandflaschen unkompliziert unterwegs an den dafür vorgesehenen Behältern hinterlassen“, sagt Nitsch. So könne auch die Umwelt geschont werden.