„Die Klimakrise löst man nicht mit Sparen“ Zwei Fraktionen wollen mehr Geld für den Klimaschutz in Kleve

Tut die Stadt Kostenpflichtiger Inhalt Kleve zu wenig für den Klimaschutz? Ja, meinen zumindest die Fraktionen der Offenen Klever (OK) sowie der SPD. Deren Vertreter übten im Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz scharfe Kritik am Haushaltsentwurf von Kämmerer Klaus Keysers und den Mitteln für den Fachbereich Klimaschutz. „Der Haushalt hat mit dem, was man realistischerweise beim Thema Klimaschutz und Klimafolgenanpassung tun müsste, nichts zu tun“, sagte OK-Fraktionschef Udo Weinrich. Er nannte mehrere Beispiele: Es gebe weniger Mittel für eine insektenfreundliche Stadtgestaltung, für Maßnahmen zur Behebung von Straßenbaumschäden, fürs Radwegekonzept oder für Dachbegrünung. „Das ist Realpolitik der Verwaltung, die wir nicht durchwinken werden“, sagte Weinrich. Auch bei den Themen Grünkonzept oder Klimabündnis würde aus dem Rathaus viel zu wenig kommen, so der OK-Politiker.