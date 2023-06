Schnelle Ausschreibung SPD und OK fordern Besetzung der Bomblat-Stelle

Grüne, SPD, Offene Klever (OK) und FDP haben den bisherigen Klimaschutzmanager der Stadt Kleve, Christian Bomblat, zum Technischen Beigeordneten der Stadt Kleve gewählt. Wenn der Biologe am 1. August die Nachfolge von Jürgen Rauer antritt, wird die bisherige Stelle des Klimaschutzmanagers vakant. Weil sie befürchten, dass die Stelle eingespart werden könnte, weil dann ja der Dezernent die nötige Sachkenntnis habe, beantragen Offene Klever und SPD in einem gemeinsamen Antrag an den Hauptausschuss der Stadt Kleve, dass die Stelle erneut ausgeschrieben werden soll. Der Ausschuss tagt am kommenden Mittwoch, 7. Juni, 17 Uhr im Rathaus der Stadt Kleve.