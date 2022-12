Anträge zum Haushalt SPD schlägt Energiesparpreis für Schulen vor

Boumanns schlug vor – und das ist ein weiterer Antrag der SPD – diverse Mülleimer vor allem in der Nähe von Schulen, in der Fußgängerzone oder an Spielplätzen durch kinderfreundliche Behälter zu ersetzen: Die sind nicht nur niedriger als die üblichen aufgehängten Eimer, sie gibt es auch in Form verschiedener Gestalten oder Tiere. Immer wenn einer kaputt sei, solle er durch ein solches Teil ersetzt werden. Sonja Welberts setzt sich dafür ein, dass künftig mehr Jugendfreizeiten und Jugendverbandsarbeit gefördert werden: Es solle wie 2022 weiter 40 bezuschusste Jugendfreizeiten geben und nicht 30, wie im neuen Haushalt geplant, sagt sie. Ebenso sei die Förderung für Ferienmaßnahmen nicht zu reduzieren, sondern auch bei 20 wie im Vorjahr zu halten. Mit Blick auf den verwalteten Mangel bei OGS-Plätzen (die Stadt Kleve hält für 54 Prozent der Kinder solche Betreuungsplätze vor) möchten die Sozialdemokraten festschreiben, dass die Stadt Kleve diese jetzt Jahr für Jahr um 15 Prozent erhöht. Mit Blick auf den Rechtsanspruch, den Eltern ab 2026 auf einen OGS-Platz haben, erklärte Nitsch: „Wir müssen aufpassen, dass dann nicht Plätze bei den Viertklässler weggenommen werden, um bei den Erstklässlern diesen Anspruch zu erfüllen“. Zum Tiergarten erklärt Nitsch, dass dieser nicht mehr als eingetragener Verein geführt werden sollte, sondern als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, damit nicht der Vereinsvorstand in Haftung genommen werden kann. Als Name schlägt Nitsch „ Zoologischer Tiergarten Kleve“ vor. Auch das wird als Antrag zum Haushalt gestellt.