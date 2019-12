Unsere Woche : Das Klever SPD-Debakel ist endgültig perfekt

Kleve Die Klever SPD-Fraktion ist zerbrochen. Folgt nun eine unabhängige Wählergemeinschaft im Stadtrat?

Das Desaster der Klever SPD ist perfekt: Nachdem der Vorstand beschlossen hatte, mit Bürgermeisterin Sonja Northing und nicht mit dem SPD-Fraktions-Vize Michael Kumbrink in den Wahlkampf zu ziehen, rumorte es kräftig. Inzwischen wurden die Fliehkräfte so groß, dass die SPD-Fraktion im Stadtrat auseinanderflog. Von 13 Mitgliedern werden nur noch sieben bleiben. Sechs werden die Fraktion verlassen, darunter die beiden stellvertretenden Vorsitzenden und eine Beisitzerin. Im Hintergrund haben etliche Mitglieder im Unmut über die Kandidatin die Kündigung ihrer Mitgliedschaft in Aussicht gestellt. Dass Northing in der Ratssitzung bei einer plötzlich zur Gretchenfrage gewordenen Abstimmung über die Realschule gegen die SPD stimmte, goss zusätzliches Öl ins Feuer.