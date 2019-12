Nach der Ratssitzung : SPD-Fraktion bricht auseinander

Kleve Nach der Ratssitzung von Mittwoch erklärten sechs Mitglieder der SPD ihren Austritt aus der Fraktion. Vorausgegangen war ein Streit in der Partei um die Unterstütztung von Bürgermeisterin Sonja Northing (parteilos)

Die hatten per einsamen Vorstandsbeschluss die amtierende, parteilose Bürgermeisterin auf den Schild des SPD-Kandidaten gehoben und damit auf einen eigenen Kandidaten verzichtet. In einer nichtöffentlichen Mitgliederversammlung der Partei wurde dieser Beschluss erst nach langer und konträr geführter Diskussion mit 63 Prozent der abgegeben Stimmen bestätigt. 37 Prozent der Mitglieder waren dagegen. Zumal Michael Kumbrink zuvor erklärt hatte, als Kandidat antreten zu wollen. Es rumorte in der Partei.

Auf der Ratssitzung am Mittwoch, 11. Dezember, stimmte dann in der von der SPD beantragten Ratssitzung die Bürgermeisterin für einen von CDU und Grünen formulierten Kompromiss zur Realschule, den die SPD-Fraktion abgelehnt hatte. Damit stellte sich die Kandidatin gegen die Linie der Partei. Also gegen die SPD, die sich in den kommenden Kommunalwahlen hinter die Bürgermeisterin stellen will. Das brachte wohl das Fass zum Überlauf, Kumbrink erklärte mit fünf weiteren Mitgliedern den Rückzug.