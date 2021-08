Antrag im Rat : SPD fordert Kinderfeuerwehr mit hauptamtlicher Leitung

Kleve Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Kleve beantragt, eine Kinderfeuerwehr zu gründen. Die soll nach Vorstellung der Sozialdemokraten mit einer hauptamtlich besetzten Leitung ausgestattet werden.

Damit könne den besonderen pädagogischen Anforderungen der Kinder und Jugendlichen gerecht werden, heißt es in der schriftlichen Begründung.

Zum Hintergrund: Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit geschaffen, auch Kindern im Alter ab sechs Jahren die Heranführung an die Feuerwehren in NRW zu ermöglichen. Damit könnten auch „die kleinsten Feuerwehrleute“ Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kleve werden. Ein ähnliches Projekt ist gerade erst in Bedburg-Hau gestartet, da aber unter ehrenamtlicher Leitung. Die Resonanz von Eltern war groß, Anfragen kamen auch aus Rees oder eben Kleve.